Владимир Лукин: Не надо быть чрезмерно оптимистичными по поводу восстановления членства в Международном паралимпийском комитете
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Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал заявление
Международного паралимпийского комитета (IPC). Он
сказал, что не стоит испытывать излишний оптимизм по этому поводу.
Ранее IPC сделал заявление по ситуации с ПКР и сообщил,
что в середине ноября предоставит российской стороне критерии для
восстановления членства в организации. Лукин считает, что радоваться по этому
поводу преждевременною
«Это
именно шанс. И не надо быть чрезмерно оптимистичными, ситуация тяжелая. Впереди
вторая часть доклада Макларена, и многие проблемы будут возникать, но динамика
есть, а каким будет результат, увидим дальше. Мы со своей стороны будем делать
все от нас зависящее, чтобы эта динамика была все более заметной», - цитирует
Лукина «Р-Спорт».
Напомним,
сборная России была в полном составе отстранена от участия в летней Паралимпиде-2016
в Рио-де-Жанейро. Для участие в зимней Паралимпиаде-2018 нужно восстановление
членства в IPC, а также участие в
отборочных соревнованиях.