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Владимир Лукин: Не надо быть чрезмерно оптимистичными по поводу восстановления членства в Международном паралимпийском комитете

Источник:  Р-СпортКомментарии

 Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал заявление Международного паралимпийского комитета (IPC). Он сказал, что не стоит испытывать излишний оптимизм по этому поводу.

Ранее IPC сделал заявление по ситуации с ПКР и сообщил, что в середине ноября предоставит российской стороне критерии для восстановления членства в организации. Лукин считает, что радоваться по этому поводу преждевременною

«Это именно шанс. И не надо быть чрезмерно оптимистичными, ситуация тяжелая. Впереди вторая часть доклада Макларена, и многие проблемы будут возникать, но динамика есть, а каким будет результат, увидим дальше. Мы со своей стороны будем делать все от нас зависящее, чтобы эта динамика была все более заметной», - цитирует Лукина «Р-Спорт».

Напомним, сборная России была в полном составе отстранена от участия в летней Паралимпиде-2016 в Рио-де-Жанейро. Для участие в зимней Паралимпиаде-2018 нужно восстановление членства в IPC, а также участие в отборочных соревнованиях.

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