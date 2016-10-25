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Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финнов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.

«Из положительных итогов на Кубке мира могу отметить то, что мы увидели команду, которая хотела дать результат. В меньшинстве играли лучше всех. Из отрицательных моментов — не смогли реализовать большинство. Но мы видим, как развивается хоккей.

Я не соглашусь с критиками, говорящими, что мы сильно отстаем от канадцев, шведов, финнов. Нельзя по одному турниру судить о развитии хоккея. Но есть команда и молодые игроки, которые смогут сыграть на Олимпиаде», - сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня стал  известен состав сборной России для участия в Кубке Карьяла, на котором Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

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