Владислав Третьяк: Не соглашусь с критиками, говорящими, что сильно отстаем от канадцев, шведов, финнов

Президент федерации хоккея России Владислав Третьяк не согласился с критиками, говорящими, что сборная России сильно отстает от Канады, Швеции и Финляндии.

«Из положительных итогов на Кубке мира могу отметить то, что мы увидели команду, которая хотела дать результат. В меньшинстве играли лучше всех. Из отрицательных моментов — не смогли реализовать большинство. Но мы видим, как развивается хоккей.

Я не соглашусь с критиками, говорящими, что мы сильно отстаем от канадцев, шведов, финнов. Нельзя по одному турниру судить о развитии хоккея. Но есть команда и молодые игроки, которые смогут сыграть на Олимпиаде», - сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».