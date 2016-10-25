«Лада» обыграла «Югру»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Лады».

В составе победителей отличились Василий Стрельцов, Ефим Гуркин, Антон Шенфельд и Денис Зернов. У «Югры» голы в активе Павла Варфоломеева и Евгения Лапенкова, который сделал дубль.

«Лада» набрала 32 очка и вышла на восьмое место на Востоке. У «Югры» 30 очков и 11-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

