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«Лада» обыграла «Югру»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Лады».

В составе победителей отличились Василий Стрельцов, Ефим Гуркин, Антон Шенфельд и Денис Зернов. У «Югры» голы в активе Павла Варфоломеева и Евгения Лапенкова, который сделал дубль.

«Лада» набрала 32 очка и вышла на восьмое место на Востоке. У «Югры» 30 очков и 11-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Югра - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Голы:

Варфоломеев (Лапенков, Горбунов), 1:09 (0:1). Лапенков (Варфоломеев), 6:30 (0:2). Стрельцов В. (Бочаров), 22:54 (1:2). Гуркин (Большаков), 26:28 (2:2). Шенфельд (Иванов), 33:08 (3:2). Зернов 42:11 (4:2). Лапенков (Валентенко), 59:57 (4:3).

Место и дата

25 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция


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