«Лада» обыграла «Югру»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Югрой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Лады».
В
составе победителей отличились Василий Стрельцов, Ефим Гуркин, Антон Шенфельд и
Денис Зернов. У «Югры» голы в активе Павла Варфоломеева и Евгения Лапенкова, который сделал дубль.
«Лада»
набрала 32 очка и вышла на восьмое место на Востоке. У «Югры» 30 очков и 11-е
место.
КХЛ.
Регулярный чемпионат
Лада - Югра - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) Варфоломеев (Лапенков, Горбунов), 1:09 (0:1). Лапенков (Варфоломеев), 6:30 (0:2). Стрельцов В. (Бочаров), 22:54 (1:2). Гуркин (Большаков), 26:28 (2:2). Шенфельд (Иванов), 33:08 (3:2). Зернов 42:11 (4:2). Лапенков (Валентенко), 59:57 (4:3). 25 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Лада - Югра - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Варфоломеев (Лапенков, Горбунов), 1:09 (0:1). Лапенков (Варфоломеев), 6:30 (0:2). Стрельцов В. (Бочаров), 22:54 (1:2). Гуркин (Большаков), 26:28 (2:2). Шенфельд (Иванов), 33:08 (3:2). Зернов 42:11 (4:2). Лапенков (Валентенко), 59:57 (4:3).
25 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция