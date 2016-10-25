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Алексей Николаев: Назначение на матч «Спартак – ЦСКА? Без комментариев

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Арбитр Алексей Николаев не стал комментировать свое назначение на матч ближайшего тура «Спартак» – ЦСКА.

– Без комментариев, – так отреагировал судья на звонок корреспондента «Советского спорта».

Напомним, Николаев с недавних пор также является и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования – после того, как Валентин Иванов ушел в отставку. Однако назначениями арбитров на матчи сейчас, по нашей информации, занимается не и.о. руководителя департамента, а специальная комиссия. Кто именно в нее входит, неизвестно.

По информации «Советского спорта», 28 октября должно состояться совещание с участием руководства РФС, представителей судейского комитета и департамента судейства и инспектирования, на котором этот вопрос будет обсуждаться.

Столичное дерби пройдет в субботу. 

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