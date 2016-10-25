Американский защитник Браун перешел в «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт до конца сезона с американским игроком Маркелом Брауном. В прошедшем сезоне защитник выступал в НБА за «Бруклин».

«Думаю, Маркел Браун станет для нас выходом в сложившейся ситуации. Летом я следил за ним и хотел пригласить в команду, и сейчас он как раз свободен. Это атлетичный игрок, который может выступать на позициях с первой по третью. Американским игрокам иногда бывает тяжело, когда они впервые отправляются в Европу, поэтому Маркелу, возможно, потребуется время для адаптации. Однако это качественный баскетболист, который, надеюсь, сможет заиграть в нашей команды», - сказал главный тренер «Химок» Душко Иванович.

24-летний Маркел Браун провел 109 матчей в НБА (регулярный чемпионат) и два в плей-офф. Средние показатели: 5.3 очка, 2.1 подбора, 1.2 передачи и 0.6 перехвата за 16.2 минуты.