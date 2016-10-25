Картер покинул «Химки»
«Химки»
расторгли контракт с американским защитником Джастином Картером. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается,
что «Химки» воспользовались опцией в контракте и разорвали соглашение.
«Контракт с Картером был рассчитан на два месяца, чтобы мы могли
посмотреть, на что он способен. Мне искренне жаль, что так вышло, потому что
Джастин — очень хороший игрок и прекрасный человек, но это спорт. Это моя
работа, и я стараюсь сделать так, как будет лучше для команды. На мой взгляд, в
данный момент Картер — не тот баскетболист, который нужен такой команде, как
«Химки», - сказал главный тренер «Химок» Душко Иванович.
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