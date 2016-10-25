Хави: «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы станет чемпионом Англии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави выразил уверенность в том, что Хосеп Гвардиола приведет «Манчестер Сити» к чемпионству.

«Гвардиола не переживает из-за последних результатов «Сити», это не его стиль. Победа над «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги может придать «горожанам» позитивный заряд.

Пеп хочет выиграть первый турнир с «Манчестер Сити».Не смотря на потерю очков в последних матчах, я всё ещё думаю, что под руководством Гвардиолы команда станет чемпионом Англии в этом сезоне», - сказал Хави.