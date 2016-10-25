Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС87 : 94Дарушафака
Хоккей  СКА6 : 1Слован
Баскетбол  Олимпиакос60 : 54Милан
Хоккей  ЦСКА3 : 1Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес63 : 69ЦСКА
Футбол  Дженоа1 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УНИКС дома уступил «Дарушафаке» в Евролиге

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата Евролиги между казанским УНИКСом и стамбульской «Дарушафакой» завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча - 94:87 в пользу «Дарушафаки».

В составе УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 22 очка. У «Дарушафаки» 22 очка в активе Брэда Ванамакера.

УНИКС проиграл третий матч из трех и находится в конце турнирной таблицы. У турецкого клуба две победы в трех матчах.

Евролига
Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Дарушафака - 87:94

Место и дата

25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Понкрашов получил травму в матче с «Дарушафакой»Защитник УНИКСа Антон Понкрашов получил травму в домашнем матче Евролиги с турецкой «Дарушафакой».Евролига. «Анадолу Эфес» – ЦСКА. ОнлайнВо вторник в матче регулярного сезона Евролиги сыграют турецкий клуб «Анадолу Эфес» и московский ЦСКА.Димитрис Итудис: У «Эфеса» хороший потенциал, несмотря на два поражения в ЕвролигеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Анадолу Эфес», с которым команда сыграет во вторник в Евролиге.Кит Лэнгфорд: Мы разбираем «Дарушафаку», но понимаем, что Блатт преподнесет что-то новоеЗащитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал, чего ждет от матча Евролиги с «Дарушафакой», которую тренирует бывший главный тренер сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт.Евгений Пашутин: Пожар в «Баскет-холле» должен сплотить игроков УНИКСаГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о том, как может повлиять на игроков его команды чрезвычайная ситуация на домашней арене.Нандо де Коло: Не могу сказать, что мы довольны матчем с «Панатинаикосом»Французский защитник московского ЦСКА Нандо де Коло сообщил, что баскетболисты его клуба недовольны качеством игры в матче Евролиги против «Панатинаикоса», команда допустила слишком много ошибок и играть нужно намного лучше.Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядкеЗащитник московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.Спанулис признан лучшим игроком второго тура ЕвролигиЗащитник греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис признан самым ценным игроком второго тура регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Во второй половине мы нашли верное сочетание игроковГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Панатинаикоса» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 81:77.ЦСКА дома обыграл «Панатинаикос»В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл греческий «Панатинаикос». Итоговый счет матча - 81:77.Евролига. ЦСКА – «Панатинаикос» - 81:77. Как это былоМатч группового этапа баскетбольной Евролиги на Sovsport.ru.ЦСКА привлекает болельщиков на матч бесплатной стрижкой бородыБаскетбольный клуб ЦСКА привлекает болельщиков на домашний матч в Евролиге против «Панатинаикоса» большой программой событий.Димитрис Итудис: Я провел в «Панатинаикосе» 13 лет, поэтому игра с греками будет особеннойГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с афинским «Панатинаикосом» в матче группового раунда Евролиги.УНИКС уступил «Бамбергу» в ЕвролигеУНИКС на выезде проиграл немецкому «Бамбергу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.Никита Курбанов: В этом сезоне Евролиги ценность побед возросла в разыРоссийский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов считает, что новый формат Евролиги (круговой турнир) позволил самом престижному клубному турниру континента избавиться от проходных матчей.«Панатинаикос» лишился главного тренера в преддверии встречи с ЦСКАГлавный тренер «Панатинаикоса» Аргирис Педулакис подал в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте греческого клуба.Евролига оштрафовала «Галатасарай» за поведение фанатов клуба на матче с ЦСКАЕвролига оштрафовала стамбульский «Галатасарай» на 12 000 евро за поведение болельщиков команды во время домашнего матча с ЦСКА.Андрей Ватутин: ЦСКА подал официальную жалобу на поведение болельщиков «Галатасарая»Московский ЦСКА пожаловался на поведение болельщиков «Галатасарая» в матче баскетбольной Евролиги. Об этом сообщил президент российского клуба Андрей Ватутин.Кит Лэнгфорд: Я плохо защищался против НаварроАмериканский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд заявил, что его ошибки в атаке и защите помешали казанской команде довести до победы матч Евролиги с испанской «Барселоной».Артем Параховский: «Барселона» наказала нас за потерю концентрацииЦентровой казанского УНИКСа Артем Параховский признался, что баскетболисты его команды рано поверили в победу в матче Евролиги с испанской «Барселоной» и были наказаны за это.
Дарушафака
Дарушафакакалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение