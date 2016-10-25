УНИКС дома уступил «Дарушафаке» в Евролиге
Матч
регулярного чемпионата Евролиги между казанским УНИКСом и стамбульской «Дарушафакой»
завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча - 94:87 в пользу «Дарушафаки».
В составе УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 22 очка. У «Дарушафаки» 22 очка в активе Брэда Ванамакера.
УНИКС проиграл третий матч из
трех и находится в конце турнирной таблицы. У турецкого клуба две победы в трех
матчах.
Евролига
Регулярный чемпионат
Матч
УНИКС - Дарушафака - 87:94
Место и дата
25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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