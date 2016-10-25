УНИКС дома уступил «Дарушафаке» в Евролиге

Аарон Джексон: Николс показал, что у него в «Панатинаикосе» все в порядке

Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон считает, что бывший баскетболист армейцев Деметрис Николс своей игрой за «Панатинаикос» в матче против бывшего клуба показал, что в новой команде у него все в порядке.