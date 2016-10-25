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Fnatic получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2

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Команда fnatic получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.

На турнире примут участие 12 коллективов. Десять команд, которые прошли отборочный этап, и две приглашенные команды. Призовой фонд турнира по Dota 2 составит 150 000 долларов.

На чемпионате также пройдет турнир по Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом в 50 000 долларов.

ROG MASTERS Asia пройдет с 12 по 13 ноября в городе Куала-Лумпур, Малайзия. Общий призовой фонд в двух дисциплинах составит 200 000 долларов.

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