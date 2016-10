Fnatic получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2

Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.

Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на Major Команда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.

Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston Major Студия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.

MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of Duty Major League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.