Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не видел

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

- У нас сегодня пошло большинство. Мы неплохо сыграли. Удачи «Словану» в следующей игре. А мы готовимся к следующему матчу.

- Почему в конце дали поиграть Шестеркину?

- Просто следующую игру будет стоять Шестеркин, дали ему втянуться.

- Говорили молодым игрокам, что их вызвали в сборную? Сможет ли тройка из СКА стать лидером в национальной команде?

- Уже напечатали состав?

- Да, за полчаса до матча.

- Я не видел (смеется). Что касается тройки, там собраны хорошие хоккеисты. Все возможно.

- Что сказали в перерыве игрокам? Шипачев рассказал, что вы просили играть хорошо.

- Я чем-то был недоволен. Но то, что я говорю в раздевалке, остается там, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.