Олег Знарок: Уже состав сборной напечатали? Я не видел
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
- У нас сегодня пошло большинство. Мы неплохо сыграли. Удачи «Словану» в следующей игре. А мы готовимся к следующему матчу.
- Почему в конце дали поиграть Шестеркину?
- Просто следующую игру будет стоять Шестеркин, дали ему втянуться.
- Говорили молодым игрокам, что их вызвали в сборную? Сможет ли тройка из СКА стать лидером в национальной команде?
- Уже напечатали состав?
- Да, за полчаса до матча.
- Я не видел (смеется). Что касается тройки, там собраны хорошие хоккеисты. Все возможно.
- Что сказали в перерыве игрокам? Шипачев рассказал, что вы просили играть хорошо.
- Я чем-то был недоволен. Но то, что я говорю в раздевалке, остается там, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.
Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция