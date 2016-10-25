Милош Ржига: Чем был недоволен? Мои коллеги из СКА посмеялись надо мной, взяв челлендж
Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился
мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
- Поздравляю Питер с победой! Четыре большинства - четыре гола. Соперник сильный, очень сильный для нашей команды. Мы хотели выступить достойно, но в некоторых моментах нам не повезло, били, как юниоры. Игроки поняли, что это хоккей, но хоккей на другой стороне.
- Чем вы были недовольны в эпизоде после незасчитанной шайбы СКА?
- Если отменили гол, потом должно быть удаление, там клюшкой въехал во вратаря... А мои коллеги посмеялись чуть-чуть, взяв челлендж, - передает слова Ржиги корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.
Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция