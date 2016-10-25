Милош Ржига: Чем был недоволен? Мои коллеги из СКА посмеялись надо мной, взяв челлендж

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

- Поздравляю Питер с победой! Четыре большинства - четыре гола. Соперник сильный, очень сильный для нашей команды. Мы хотели выступить достойно, но в некоторых моментах нам не повезло, били, как юниоры. Игроки поняли, что это хоккей, но хоккей на другой стороне.

- Чем вы были недовольны в эпизоде после незасчитанной шайбы СКА?

- Если отменили гол, потом должно быть удаление, там клюшкой въехал во вратаря... А мои коллеги посмеялись чуть-чуть, взяв челлендж, - передает слова Ржиги корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.