Патрик Херсли: Я играю с талантливыми партнерами

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).



- Я счастлив забить. Я играю с талантливыми партнерами. Я получил хорошую передачу от одного из лучших распасовщиков мира. Хотя без удачи не обошлось в ситуации с голом. Это типичная игра СКА все пятерки работают слаженно. Когда игроки реализуют моменты, большая вероятность, что матч закончится хорошо для нас.

- Уже адаптировались в СКА?

- Скорее да. В команду с такими партнерами влиться легко. Стараюсь играть хорошо., - передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.