Вадим Шипачев: Не хотим заканчивать победную серию

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).



- Хорошо, что выиграли. «Слован» - нормальная команда. Они быстро играют. Хорошо, что взяли три очка. Готовимся к следующим играм.

- Что сказал тренер между первым и вторым периодом?

- Чтобы мы лучше играли (смеется).

- Пять шайб забросили во втором периоде.

- Начали лучше, чуть агрессивнее вышли. Хорошо, что забили свои моменты.

- У вас уже серия из десяти побед, которая как раз началась со «Слована». До скольких хотите ее продлить?

- Мы не хотим заканчивать ее. Хотим как можно дольше побеждать, - передает слова Шипачева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.