Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборную

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).



- Сделали результат во втором периоде. Что не получалось в первом?

- «Слован» - хорошая команда. Было бы супер, если бы мы могли забивать по пять голов в первом периоде - было бы супер. В этот раз не получилось. Хорошо, что поговорили в перерыве, нам подсказали, как надо действовать. Во втором периоде забили в большинстве, да и в равных составах.

- Четыре шайбы из шести вы забили в большинстве. Можно сказать, что наладили игру в неравных составах?

- Она еще далека от того, чтобы наладиться. Я бы не стал так говорить.

- Прямо перед матчем объявили, что четырех игроков СКА вызвали в сборную. Это их дополнительно мотивировало?

- Мы еще не знаем, кого вызвали в сборную. Думаю, в следующем матче они будут воодушевленными.

- Прохоркин, Гусев, Барабанов и Шестеркин.

- А, понятно все.

- Обидно, что такая молодая команда и без вас?

- Нет, я очень рад за ребят. Дай бог, чтобы они достойно выступили, но у нас впереди еще один матч. Пока будем думать о СКА.

- Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь ставка на молодежь. Как вам такой подход?

- Я поддерживаю такое решение. У нас много молодых и талантливых ребят, которые только пробиваются в сборную, для них это бесценный опыт. Такой же, который получал я, когда был молод. Играть за сборную - огромная честь. Желаю им удачи, чтобы они достойно представляли нашу страну на международных турнирах.

- Вы снова обошли Сергея Мозякина. Следите за гонкой бомбардиров?

- Вы не даете не следить. Еще очень много игр впереди. Самое главное, чтобы все не получали травм, и команда побеждала, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.