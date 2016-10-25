Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборную
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
- Сделали результат во втором периоде. Что не получалось в первом?
- «Слован» - хорошая команда. Было бы супер, если бы мы могли забивать по пять голов в первом периоде - было бы супер. В этот раз не получилось. Хорошо, что поговорили в перерыве, нам подсказали, как надо действовать. Во втором периоде забили в большинстве, да и в равных составах.
- Четыре шайбы из шести вы забили в большинстве. Можно сказать, что наладили игру в неравных составах?
- Она еще далека от того, чтобы наладиться. Я бы не стал так говорить.
- Прямо перед матчем объявили, что четырех игроков СКА вызвали в сборную. Это их дополнительно мотивировало?
- Мы еще не знаем, кого вызвали в сборную. Думаю, в следующем матче они будут воодушевленными.
- Прохоркин, Гусев, Барабанов и Шестеркин.
- А, понятно все.
- Обидно, что такая молодая команда и без вас?
- Нет, я очень рад за ребят. Дай бог, чтобы они достойно выступили, но у нас впереди еще один матч. Пока будем думать о СКА.
- Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь ставка на молодежь. Как вам такой подход?
- Я поддерживаю такое решение. У нас много молодых и талантливых ребят, которые только пробиваются в сборную, для них это бесценный опыт. Такой же, который получал я, когда был молод. Играть за сборную - огромная честь. Желаю им удачи, чтобы они достойно представляли нашу страну на международных турнирах.
- Вы снова обошли Сергея Мозякина. Следите за гонкой бомбардиров?
- Вы не даете не следить. Еще очень много игр впереди. Самое главное, чтобы все не получали травм, и команда побеждала, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор
Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли и
Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.
Следующий
матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция