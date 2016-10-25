Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС87 : 94Дарушафака
Хоккей  СКА6 : 1Слован
Баскетбол  Олимпиакос60 : 54Милан
Хоккей  ЦСКА3 : 1Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес63 : 69ЦСКА
Футбол  Дженоа1 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Ковальчук: Очень рад за ребят из СКА, вызванных в сборную

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

- Сделали результат во втором периоде. Что не получалось в первом?
- «Слован» - хорошая команда. Было бы супер, если бы мы могли забивать по пять голов в первом периоде - было бы супер. В этот раз не получилось. Хорошо, что поговорили в перерыве, нам подсказали, как надо действовать. Во втором периоде забили в большинстве, да и в равных составах.

- Четыре шайбы из шести вы забили в большинстве. Можно сказать, что наладили игру в неравных составах?
- Она еще далека от того, чтобы наладиться. Я бы не стал так говорить.

- Прямо перед матчем объявили, что четырех игроков СКА вызвали в сборную. Это их дополнительно мотивировало?
- Мы еще не знаем, кого вызвали в сборную. Думаю, в следующем матче они будут воодушевленными.

- Прохоркин, Гусев, Барабанов и Шестеркин.
- А, понятно все.

- Обидно, что такая молодая команда и без вас?
- Нет, я очень рад за ребят. Дай бог, чтобы они достойно выступили, но у нас впереди еще один матч. Пока будем думать о СКА.

- Раньше на Евротур вызывали сильнейших, а теперь ставка на молодежь. Как вам такой подход?
- Я поддерживаю такое решение. У нас много молодых и талантливых ребят, которые только пробиваются в сборную, для них это бесценный опыт. Такой же, который получал я, когда был молод. Играть за сборную - огромная честь. Желаю им удачи, чтобы они достойно представляли нашу страну на международных турнирах. 

- Вы снова обошли Сергея Мозякина. Следите за гонкой бомбардиров?
- Вы не даете не следить. Еще очень много игр впереди. Самое главное, чтобы все не получали травм, и команда побеждала, - передает слова Ковальчука корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом х:х. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.

Матч

СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Барабанов: Не знаю, почему не реализовали моменты в первом периодеНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Патрик Херсли: Я играю с талантливыми партнерамиЗащитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Вадим Шипачев: Не хотим заканчивать победную сериюНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).Сборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСборный принцип. Почему Знарок взял в сборную России только четверых из СКАСКА выиграл десятый матч подряд, и главные роли в этой победе сыграли не те, кого Олег Знарок вызвал в сборную на финский этап Евротура.КХЛ. ЦСКА оюыграл «Медвешчак», СКА выиграл у «Слована» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.ЦСКА дома обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу ЦСКА.СКА разгромил «Слован», одержав десятую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Слован» со счетом 6:1.«Ак Барс» обыграл «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Автомобилиста».«Лада» обыграла «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Лады».Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Зря Третьяк сказал такое о Быкове. И жаль, что в сборной нет Ковальчука!Обозреватель «Советского спорта» комментирует состав сборной России, которую Олег Знарок везет на Кубок Карьяла в Хельсинки.СКА – «Слован» – 6:1. Как это былоВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из Братиславы.СКА – «Слован». Барабанов в первом звене, Белов – в четвертомТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» из Братиславы.Форвард ЦСКА Да Коста успешно прооперированСегодня в Германии нападающий ЦСКА Стефан Да Коста перенес операцию на травмированном плече.СКА – «Слован». Браст в воротах, Таффе во втором звенеТренерский штаб «Слована» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.Валерий Каменский: Приход Дацюка в СКА способствовал возрождению КовальчукаОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от выступления нападающего СКА Ильи Ковальчука.Такой хоккей нам не нужен! Топ-10 самых малопосещаемых матчей КХЛТакой хоккей нам не нужен! Топ-10 самых малопосещаемых матчей КХЛОбозреватель «Советского спорта» выделяет поединки КХЛ, на которые зритель ходить отказывается. И разбирается – почему так происходит.«Динамо» обменяло Осипова в «Авангард» на Кутейкина«Динамо» и «Авангард» провели обмен защитников. Александр Осипов продолжит карьеру в Омске, а Андрей Кутейкин стал игроком бело-голубых.«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром»«Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Барыс» подписал новый контракт с Рыспаевым«Барыс» подписал с защитником Дамиром Рыспаевым односторонний контракт, по которому игрок может выступать в чемпионате Казахстана за фарм-клуб астанинцев «Номад», сообщает официальный сайт клуба.

Слован
Слованкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение