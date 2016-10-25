Николай Левников: Николаев справится с судейством в матче «Спартак» - ЦСКА

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал назначение Алексея Николаева судьей главного матча 12-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА.

«Николаев - один из ведущих наших арбитров, конечно, он справится. Пожелаем ему удачи. Это знаковые игры, нужно, чтобы обязательно справился. Дело в том, что такие игры всегда тяжело судить, но в то же время почетно и ответственно», - приводит слова Левникова «Р-Спорт».

Напомним, столичное дерби состоится 29 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.

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