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«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Автомобилиста».

В составе победителей отличились Николай Тимашов, Алексей Симаков, Александр Торченюк и Петр Коукал, который сделал дубль. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Павел Куликов и Константин Макаров.

«Автомобилист» набрал 31 очко и занимает девятое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» 28 очков и 13-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Нефтехимик - Автомобилист - 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы:

Куликов (Брынцев, Порядин), 6:49 (1:0). Тимашов (Андерсен, Волков), 11:22 (1:1). Симаков (Тичар), 11:59 (1:2). Торченюк (Чесалин), 21:50 (1:3 - бол.). Коукал (Андерсен, Мегалинский), 28:33 (1:4 - бол.). Макаров К. (Макаров Д., Сергеев), 29:21 (2:4). Коукал (Михнов), 36:12 (2:5).

Место и дата

25 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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