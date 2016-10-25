«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Автомобилиста».
В
составе победителей отличились Николай Тимашов, Алексей Симаков, Александр
Торченюк и Петр Коукал, который сделал дубль. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали
Павел Куликов и Константин Макаров.
«Автомобилист»
набрал 31 очко и занимает девятое место в Восточной конференции. У «Нефтехимика»
28 очков и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Автомобилист - 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы:
Куликов (Брынцев, Порядин), 6:49 (1:0). Тимашов (Андерсен, Волков), 11:22 (1:1). Симаков (Тичар), 11:59 (1:2). Торченюк (Чесалин), 21:50 (1:3 - бол.). Коукал (Андерсен, Мегалинский), 28:33 (1:4 - бол.). Макаров К. (Макаров Д., Сергеев), 29:21 (2:4). Коукал (Михнов), 36:12 (2:5).
Место и дата
25 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция