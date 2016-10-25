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Пеле: Я глубоко опечален смертью Карлоса Альберто

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Легендарный бразильский форвард Пеле выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970 году они вместе стали чемпионами мира.

«Я глубоко опечален смертью  своего друга и брата Карлоса Альберто. Господи, прошу тебя позаботиться о нашем капитане. Покойся с миром», – написал Пеле в своем твиттере.

Причиной смерти Карлоса Альберто стал сердечный приступ. Ему было 72 года.

В составе сборной Бразилии Карлос Альберто стал чемпионом мира в 1970 году. В финале бразильцы обыграли сборную Италии со счетом 4:1, а Карлос Альберто забил один из мячей.

Также он трижды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро и четыре раза чемпионата штата Сан-Паулу. В составе «Нью Йорк Космос» четыре раза становился чемпионом США.

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