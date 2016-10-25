Пеле: Я глубоко опечален смертью Карлоса Альберто
Легендарный бразильский
форвард Пеле выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970
году они вместе стали чемпионами мира.
«Я глубоко опечален смертью своего друга и брата Карлоса Альберто.
Господи, прошу тебя позаботиться о нашем капитане. Покойся с миром», – написал
Пеле в своем твиттере.
Причиной смерти Карлоса
Альберто стал сердечный приступ. Ему было 72 года.
В составе сборной Бразилии Карлос Альберто стал
чемпионом мира в 1970 году. В финале бразильцы обыграли сборную Италии со
счетом 4:1, а Карлос Альберто забил один из мячей.
Также он трижды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро и четыре раза чемпионата штата Сан-Паулу. В составе «Нью Йорк Космос» четыре раза становился чемпионом США.
Estou profundamente triste com a morte do meu amigo e irmão @Capita70. Querido Deus, por favor, cuide do nosso "Capitão". RIP 🙏🏽🇧🇷 pic.twitter.com/wjslwUZsM0— Pelé (@Pele) 25 октября 2016 г.