Роналдо: Карлос Альберто – наш вечный капитан
Знаменитый бразильский форвард
Роналдо выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970 году
он в качестве капитана стал чемпионом мира.
«Наш вечный, бессмертный
капитан. Один из лучших представителей нашего футбола, как на поле так и вне
его. Покойся с миром, Карлос Альберто. Мои соболезнования семье», – написал Роналдо
в своем инстаграме.
Причиной смерти Карлоса
Альберто стал сердечный приступ. Ему было 72 года.
В составе сборной Бразилии Карлос Альберто стал
чемпионом мира в 1970 году. В финале бразильцы обыграли сборную Италии со
счетом 4:1, а Карлос Альберто забил один из мячей.
Также трижды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро и четыре раза чемпионата штата Сан-Паулу. В составе «Нью Йорк Космос» четыре раза становился чемпионом США.