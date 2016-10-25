СКА разгромил «Слован», одержав десятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Слован» со счетом 6:1.

В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у словаков отличился Михал Глинка.

Благодаря двум передачам на Белова и Яковлева Илья Ковальчук набрал 35 (15+20) очков в регулярном чемпионате и вновь обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 34 (17+17) очков.

Десятиматчевая победная серия также началась с победы над «Слованом». 4 сентября СКА обыграл словаков на выезде со счетом 6:0.

Напомним, следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

Защитник СКА Илья Каблуков провел 400-й матч за петербургскую команду, а новичок Патрик Херсли забил дебютный гол за армейцев.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.