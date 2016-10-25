СКА разгромил «Слован», одержав десятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Слован» со счетом 6:1.
В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе
забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев,
у словаков отличился Михал Глинка.
Благодаря двум передачам на Белова и Яковлева Илья Ковальчук набрал 35 (15+20) очков в регулярном чемпионате и вновь обошел нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого 34 (17+17) очков.
Десятиматчевая победная серия также началась с победы над «Слованом».
4 сентября СКА обыграл словаков на выезде со счетом 6:0.
Напомним, следующий матч команда Знарка проведет дома
27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет
с ЦСКА.
Защитник СКА Илья Каблуков провел 400-й матч за
петербургскую команду, а новичок Патрик Херсли забил дебютный гол за армейцев.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция