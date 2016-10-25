Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборную

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).

- Результат сделали во втором периоде. Почему не в первом?

- Были хорошие моменты забить в первом периоде, не знаю, почему не получилось. После перерыва забили свои голы в большинстве. Это и есть залог успеха. А так сегодня было много моментов, в том числе у моего звена, у меня лично.

- Ваш гол по делу отменили?

- Видимо, да, раз не засчитали.

- Неожиданно было, что поставили в звено к Ковальчуку и Дацюку?

- Очень приятно и комфортно играть с такими партнерами. Главное - не теряться, делать свою работу.

- Вызов в сборную перед матчем мотивировал?

- Я даже, честно говоря, не знал.

- Какие ожидания от Евротура?

- Приятно, что обратили внимание, это первый вызов для меня в национальную команду. Буду работать еще больше, чтобы оставили там, давали больше шансов, - передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у «Слована» отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», словацкий клуб в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 15 очками.