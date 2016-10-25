Александр Барабанов: Даже не знал, что меня вызвали в сборную
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе над братиславским «Слованом» в матче
регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
- Результат сделали во втором периоде. Почему не в первом?
- Были хорошие моменты забить в первом периоде, не знаю, почему не получилось. После перерыва забили свои голы в большинстве. Это и есть залог успеха. А так сегодня было много моментов, в том числе у моего звена, у меня лично.
- Ваш гол по делу отменили?
- Видимо, да, раз не засчитали.
- Неожиданно было, что поставили в звено к Ковальчуку и Дацюку?
- Очень приятно и комфортно играть с такими партнерами. Главное - не теряться, делать свою работу.
- Вызов в сборную перед матчем мотивировал?
- Я даже, честно говоря, не знал.
- Какие ожидания от Евротура?
- Приятно, что обратили внимание, это первый вызов для меня в национальную команду. Буду работать еще больше, чтобы оставили там, давали больше шансов, - передает слова игрока корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор
Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и
Никита Гусев, у «Слована» отличился Михал Глинка.
Следующий
матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», словацкий
клуб в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 15 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция