«Байер» по пенальти проиграл клубу третьего дивизиона в Кубке Германии

Матч 1/16 финала Кубка Германии между клубом третьего дивизиона «Шпортфройнде Лотте» и леверкузенским «Байером» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 2:2.

Основное время завершилось со счетом 1:1, причем оба мяча забил «Байер». Свои ворота поразил Роберт Хильберт, а чужие – Кевин Фолланд. На 79-й минуте у хозяев был удален Тим Вендел.

В дополнительное время Фолланд оформил дубль, но «Шпортфройнде Лотте» сравнял результат после точного удара Кевина Фрайбергера. В серии пенальти точнее оказались хозяева.

Кубок Германии

1/16 финала

«Шпортфройнде Лотте» - «Байер» - 2:2. По пенальти – 4:3

Голы: Хилберт, 47, в свои ворота, Фрайбергер, 105 – Фолланд, 25, 95.

Удаление: Вендел, 79 («Шпортфройнде Лотте»)