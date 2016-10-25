«Байер» по пенальти проиграл клубу третьего дивизиона в Кубке Германии
Матч 1/16 финала Кубка
Германии между клубом третьего дивизиона «Шпортфройнде Лотте» и леверкузенским
«Байером» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное
время завершились вничью – 2:2.
Основное время завершилось со
счетом 1:1, причем оба мяча забил «Байер». Свои ворота поразил Роберт Хильберт,
а чужие – Кевин Фолланд. На 79-й минуте у хозяев был удален Тим Вендел.
В дополнительное время Фолланд
оформил дубль, но «Шпортфройнде Лотте» сравнял результат после точного удара
Кевина Фрайбергера. В серии пенальти точнее оказались хозяева.
Кубок Германии
1/16 финала
«Шпортфройнде Лотте» - «Байер»
- 2:2. По пенальти – 4:3
Голы: Хилберт, 47, в свои
ворота, Фрайбергер, 105 – Фолланд, 25, 95.
Удаление: Вендел, 79 («Шпортфройнде
Лотте»)