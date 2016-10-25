Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС87 : 94Дарушафака
Хоккей  СКА6 : 1Слован
Баскетбол  Олимпиакос60 : 54Милан
Хоккей  ЦСКА3 : 1Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес63 : 69ЦСКА
Футбол  Дженоа1 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Байер» по пенальти проиграл клубу третьего дивизиона в Кубке Германии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/16 финала Кубка Германии между клубом третьего дивизиона «Шпортфройнде Лотте» и леверкузенским «Байером» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 2:2.

Основное время завершилось со счетом 1:1, причем оба мяча забил «Байер». Свои ворота поразил Роберт Хильберт, а чужие – Кевин Фолланд. На 79-й минуте у хозяев был удален Тим Вендел.

В дополнительное время Фолланд оформил дубль, но «Шпортфройнде Лотте» сравнял результат после точного удара Кевина Фрайбергера. В серии пенальти точнее оказались хозяева.

Кубок Германии

1/16 финала

«Шпортфройнде Лотте» - «Байер» - 2:2. По пенальти – 4:3

Голы: Хилберт, 47, в свои ворота, Фрайбергер, 105 – Фолланд, 25, 95.

Удаление: Вендел, 79 («Шпортфройнде Лотте»)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матчаК главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».«Байер» крупно проиграл «Хоффенхайму»«Байер» дома уступил «Хоффенхайму» (0:3) в 8-м туре чемпионата Германии.Маурисио Почеттино: Во втором тайме Льорис принес нам очкоГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:0) отметил надежную игру голкипера «шпор» Уго Льориса.«Байер» и «Тоттенхэм» голов не забили«Байер» и «Тоттенхэм» голов не забили«Байер» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:0.«Байер» – «Тоттенхэм» – 0:0. Как это былоВо вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкий «Байер» и английский «Тоттенхэм».Маурисио Почеттино: Если хотим выйти в плей-офф, надо во что бы то ни стало победить «Байер»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в двух матчах Лиги чемпионов с «Байером» его команда рассчитывает набрать шесть очков.Рогер Шмидт: «Тоттенхэм» снова будет бороться за чемпионский титул в АнглииГлавный тренер «Байера» Рогер Шмидт перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» отметил прогресс «шпор».«Вердер» обыграл «Байер»Матч седьмого тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вердера».Страшный сон «Боруссии». Как соперник ЦСКА сотворил главную сенсацию субботыСтрашный сон «Боруссии». Как соперник ЦСКА сотворил главную сенсацию субботыSovsport.ru рассказывает, как «Байеру» удалось нанести поражение дортмундской «Боруссии» в центральном матче 6-го тура чемпионата Германии.Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию»«Байер» дома обыграл «Боруссию» (Дортмунд) (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхГвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхSovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.Эрнандес забил 100-й гол в ЕвропеМексиканский нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, отличившись в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако», забил свой 100-й гол в составе европейских команд.Гол Глика спас «Монако» от поражения в матче с «Байером»Футболисты «Монако» на домашней арене сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Хавьер Эрнандес – в основе «Байера» на игру с «Монако»«Байер» и «Монако» определились с составами на игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Ролан Гусев: Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА!Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался о выступлении голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Фалькао не сыграет с «Байером»Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Об этом сообщил наставник французского клуба Леонарду Жардим.Соперник ЦСКА по ЛЧ «Байер» обыграл «Майнц» благодаря хет-трику ЭрнандесаВ рамках пятого тура чемпионата Германии «Байер» на выезде обыграл «Майнц» со счетом 3:2.«Байер» не смог обыграть «Аугсбург»Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью с «Аугсбургом» в матче четвертого тура чемпионата Германии.«Байер» уступил «Айнтрахту», Чичарито в концовке не забил пенальтиМатч третьего тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Байера».Ролан Гусев: ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться!Ролан Гусев: ЦСКА – не та команда, с которой можно расслабиться!Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев подвел итоги матча с леверкузенским «Байером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Байер
Байеркалендарьстатистика
Кубок Германии
Кубок Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение