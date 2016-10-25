Понкрашов получил травму в матче с «Дарушафакой»
Защитник УНИКСа Антон Понкрашов получил травму в домашнем матче Евролиги с турецкой «Дарушафакой».
Это произошло в заключительной четверти при счете 73:63 в пользу гостей. По предварительной информации, Антон повредил правое колено.
Тренер гостей Дэвид Блатт выразил надежду, что травма окажется не очень серьезной и Понкрашов восстановится в ближайшее время.
Напомним, УНИКС провел третий матч в регулярном чемпионате Евролиги и все три проиграл. На этот раз казанцы уступили «Дарушафаке» со счетом 87:94.
Матч
УНИКС - Дарушафака - 87:94
Место и дата
25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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