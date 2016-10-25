Понкрашов получил травму в матче с «Дарушафакой»

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов получил травму в домашнем матче Евролиги с турецкой «Дарушафакой».

Это произошло в заключительной четверти при счете 73:63 в пользу гостей. По предварительной информации, Антон повредил правое колено.

Тренер гостей Дэвид Блатт выразил надежду, что травма окажется не очень серьезной и Понкрашов восстановится в ближайшее время.

Напомним, УНИКС провел третий матч в регулярном чемпионате Евролиги и все три проиграл. На этот раз казанцы уступили «Дарушафаке» со счетом 87:94.