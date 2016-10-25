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Олег Знарок: Нужно давать шанс молодым ребятам в сборной. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок прокомментировал состав национальной команды на первый этап Еврохоккейтура - Кубок «Карьяла».

- Почему решили вызвать молодых игроков на этап Евротура?
- Мы всегда вызывали молодых игроков на Кубок Карьяла. Опытный состав мы собираем на московский этап. Нужно давать шанс ребятами, молодые хоккеисты неплохо играют. Чем больше они будут играть в сборной, тем лучше для них. Никто не знает, будут ли игроки из НХЛ играть на Олимпиаде, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, состав сборной России был объявлен 25 октября в эфире «Матч ТВ». Со списком игроков можно ознакомиться здесь.

Кубок «Карьяла» пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. 

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