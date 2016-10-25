Марез лидирует в опросе читателей France Football по поводу будущего обладателя «Золотого мяча»
Журнал
France Football проводит опрос по поводу того, кто станет обладателем «Золотого
мяча» 2016 года. Первое место на данный момент занимает полузащитник «Лестера»
и сборной Алжира Рияд Марез.
На
данный момент Марез набрал 37% голосов. Вторым идет нападающий «Барселоны»
Лионель Месси (28%), третьим – форвард «Реала» Криштиану Роналду (21%).
Проголосовать вы можете по этой ссылке.
Напомним,
что в прошлом году «Золотой мяч» достался Лионелю Месси. Вторым в опросе стал
Криштиану Роналду, третьим – Неймар.
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