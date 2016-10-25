Микко Коскинен: Решение о моей замене принял тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменяли
Вратарь СКА Микко Коскинен в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче против «Слована» (6:1) и вызове в сборную Финляндии на матчи Кубка «Карьяла».
- Мы играли очень хорошо, счет 6:1 обо всем говорит. Рады набранным трем очкам.
- В последнее время вы играете много. Чувствуете, что возвращаете былую форму?
- Очень помогает, когда играешь несколько матчей подряд. Здорово, что сейчас провел пять игр.
- Ваша замена в третьем периоде - решение тренера или вы попросили?
- Нет, так решил тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменяли, и никогда не хочу уходить на скамейку запасных. Вообще лучше у тренера спросить об этом.
- Ждали вызова на Кубок «Карьяла»?
- Следующая неделя будет веселой, нам предстоят три хороших матча. Ждем их с нетерпением. Я просто рад, что поиграю там, - рассказал Коскинен в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним,
СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор
Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и
Никита Гусев, у «Слована» отличился Михал Глинка.
Следующий
матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.
После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.
Матч
СКА - Слован - 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 5:14 (1:0 - бол.). Глинка (Дялога, Недорост), 17:01 (1:1). Белов (Ковальчук, Гусев), 23:47 (2:1 - бол.). Херсли (Шипачёв), 32:20 (3:1 - бол.). Яковлев (Ковальчук, Войнов), 33:35 (4:1 - бол.). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:40 (5:1). Яковлев (Шипачёв, Дадонов), 39:29 (6:1).
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция