Микко Коскинен: Решение о моей замене принял тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменяли

Вратарь СКА Микко Коскинен в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче против «Слована» (6:1) и вызове в сборную Финляндии на матчи Кубка «Карьяла».

- Мы играли очень хорошо, счет 6:1 обо всем говорит. Рады набранным трем очкам.

- В последнее время вы играете много. Чувствуете, что возвращаете былую форму?

- Очень помогает, когда играешь несколько матчей подряд. Здорово, что сейчас провел пять игр.

- Ваша замена в третьем периоде - решение тренера или вы попросили?

- Нет, так решил тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменяли, и никогда не хочу уходить на скамейку запасных. Вообще лучше у тренера спросить об этом.

- Ждали вызова на Кубок «Карьяла»?

- Следующая неделя будет веселой, нам предстоят три хороших матча. Ждем их с нетерпением. Я просто рад, что поиграю там, - рассказал Коскинен в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА победил «Слован» со счетом 6:1. В составе армейцев дубль оформил Егор Яковлев, по шайбе забросили Евгений Дадонов, Антон Белов, Патрик Херсли, и Никита Гусев, у «Слована» отличился Михал Глинка.

Следующий матч команда Знарка проведет дома 27 октября против «Медвешчака», клуб из Братиславы в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

После 26 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка, команда Милоша Ржиги, проведя на три игры меньше, занимает 13-ю строчку с 29 очками.