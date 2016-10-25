Евгений Пашутин: Надо улучшать защиту, работать над ошибками
Главный тренер УНИКСа Евгений
Пашутин после матча с «Дарушафакой» в Евролиге посетовал на слабую игру своей
команды в нападении. Напомним, что его команда уступила 87:94.
- Да, мы очень хорошо начали, да и забили в итоге немало, 87,
как и в Бамберге. Были сегодня сориентированы на нападение, но и защищаться
надо! В Евролиге все команды великолепно укомплектованы, без защиты не
выиграть. Ребята старались, но в ряде моментов позволяли сопернику забивать
легкие мячи. Надо улучшать защиту, провести работу над ошибками.
- Что с Антоном Понкрашовым?
- Через 10 минут ему сделают МРТ. Нужно обсудить с руководством
клуба вопрос с возможным усилением состава. Нет Кларка, нет Понкрашова, значит,
Кино Колом возьмет ответственность на себя, - цитирует Пашутина официальный
сайт УНИКСа.
В
составе УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 22 очка.
У «Дарушафаки» 22 очка в активе Брэда Ванамакера. УНИКС проиграл третий матч из
трех и находится в конце турнирной таблицы. У турецкого клуба две победы в трех
матчах.
Евролига
Регулярный чемпионат
Матч
УНИКС - Дарушафака - 87:94
Место и дата
25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция