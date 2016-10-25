Евгений Пашутин: Надо улучшать защиту, работать над ошибками

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча с «Дарушафакой» в Евролиге посетовал на слабую игру своей команды в нападении. Напомним, что его команда уступила 87:94.

- Да, мы очень хорошо начали, да и забили в итоге немало, 87, как и в Бамберге. Были сегодня сориентированы на нападение, но и защищаться надо! В Евролиге все команды великолепно укомплектованы, без защиты не выиграть. Ребята старались, но в ряде моментов позволяли сопернику забивать легкие мячи. Надо улучшать защиту, провести работу над ошибками.

- Что с Антоном Понкрашовым?

- Через 10 минут ему сделают МРТ. Нужно обсудить с руководством клуба вопрос с возможным усилением состава. Нет Кларка, нет Понкрашова, значит, Кино Колом возьмет ответственность на себя, - цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа.

В составе УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 22 очка. У «Дарушафаки» 22 очка в активе Брэда Ванамакера. УНИКС проиграл третий матч из трех и находится в конце турнирной таблицы. У турецкого клуба две победы в трех матчах.

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