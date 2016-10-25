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Дмитрий Квартальнов: Судьи сегодня нас простили

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

После победы над «Медвешчаком» (3:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поблагодарил арбитров.

- Трудный, вязкий матч, нам пришлось нелегко, рад, что удалось выиграть, в концовке нам помогли судьи…

- В чем помощь судей?
- Удаляли в конце «Медвешчак», могли и нам выписать штрафные минуты, когда пошла жесткая игра с обеих сторон.

- У вас в сборные, первую и молодежную, вызваны 10 человек. Не переживаете по этому поводу?
- А еще Скотт, Муршак. Ничего не поделаешь. Не можем же мы их не отпустить.

Матч

ЦСКА - Медвешчак - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы:

Хедберг (Болдюк, МакМиллан), 44:16 (0:1 - бол.). Муршак (Денисов, Блажиевский), 47:50 (1:1). Кошелев (Киселевич, Мамин), 47:59 (2:1). Пивцакин (Муршак, Основин), 59:25 (3:1 - бол.).

Место и дата

25 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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