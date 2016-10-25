Дмитрий Квартальнов: Судьи сегодня нас простили
После победы над «Медвешчаком» (3:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поблагодарил арбитров.
- Трудный, вязкий матч, нам пришлось нелегко, рад, что удалось выиграть, в концовке нам помогли судьи…
- В чем помощь судей?
- Удаляли в конце «Медвешчак», могли и нам выписать штрафные минуты, когда пошла жесткая игра с обеих сторон.
- У вас в сборные, первую и молодежную, вызваны 10 человек. Не переживаете по этому поводу?
- А еще Скотт, Муршак. Ничего не поделаешь. Не можем же мы их не отпустить.
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