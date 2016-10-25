ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Матч регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и московским ЦСКА завершился победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 93:87 в пользу ЦСКА.

В составе российского клуба самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 26 очков. У «Анадолу Эфес» 16 очков набрал Томас Дешоун.

Напомним, что на старте турнира ЦСКА одержал две победы. В гостях армейцы одолели турецкий «Галатасарай» (109:84), а дома одолели греческий «Панатинаикос». Что касается «Анадолу Эфеса», то он на выезде уступил испанскому клубу «Лабораль Кутча» (84:85) и в гостях проиграл «Олимпиакосу» (66:90).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

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