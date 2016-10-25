ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата
Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и московским ЦСКА завершился
победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 93:87 в пользу ЦСКА.
В составе российского клуба
самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 26 очков. У «Анадолу
Эфес» 16 очков набрал Томас Дешоун.
Напомним,
что на старте турнира ЦСКА одержал две победы. В гостях армейцы одолели
турецкий «Галатасарай» (109:84), а дома одолели греческий «Панатинаикос». Что
касается «Анадолу Эфеса», то он на выезде уступил испанскому клубу «Лабораль
Кутча» (84:85) и в гостях проиграл «Олимпиакосу» (66:90).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с
ней вы можете здесь.
Евролига
Регулярный чемпионат
Матч
Анадолу Эфес - ЦСКА - 87:93
Место и дата
25 октября 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция