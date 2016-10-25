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Дэвид Блатт: Я не забыл русский, люблю Россию и ваш баскетбол

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился впечатлениями после победы в Казани над УНИКСом в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:87.

- Я не забыл свой русский, он мне нравится (по-русски). Мне всегда приятно приезжать в Россию. Я люблю вашу страну, ваш баскетбол. У меня в сборной играли Понкрашов, Панин и Воронов, я переживаю за них…Надеюсь, что у Антона все хорошо с коленом, мы поговорили с ним после игры. Евгений Пашутин отличный тренер, мой друг. Я знаю, что в Казани всегда трудно играть. Видел, как за 5 минут до конца 14 очков здесь проигрывала «Барселона», видел, как УНИКС уступил в концовке в Бамберге.

Очень трудная игра для обеих команд. Жесткий регламент Евролиги, все 12 игроков должны отрабатывать, отсюда и такие потери, как Коти Кларк. Его отсутствие сильно сказалось на игре УНИКС. Не выигрывая такие матчи, не будешь участвовать в гонке, но такой формат дает много эмоций.

- Как вы объясните начало мачта, 12:0?

- УНИКС был очень хорош, но и мы нашли силы вернуться в игру. Не хватало хозяевам Кларка. Трудно играть в таком темпе все 40 минут без такого игрока.

- Как вы объясните высокую результативность своей команды?

- Хорошо играли в нападении, с высоким процентом попаданий, несмотря на доминирование УНИКС под щитами. Значит, мы действовали эффективно, - цитирует Блатта официальный сайт УНИКСа.

Матч

УНИКС - Дарушафака - 87:94

Место и дата

25 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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