«Крылья Советов» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют самарские «Крылья
Советов» и московский «Локомотив».
Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 18:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Крылья Советов» в гостях обыграли «Шинник» (2:0), а «Локомотив» на выезде разгромил «Химки» (3:0).
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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