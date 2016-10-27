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«Крылья Советов» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

Их матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Крылья Советов» в гостях обыграли «Шинник» (2:0), а «Локомотив» на выезде разгромил «Химки» (3:0).

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

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