«Анжи» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют махачкалинский «Анжи»
и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 18:00
по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Анжи» в гостях переиграл «Мордовию» (2:1), а «Зенит» на выезде разгромил «Тамбов» (5:0).
Матч
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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