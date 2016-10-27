«Анжи» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют махачкалинский «Анжи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Анжи» в гостях переиграл «Мордовию» (2:1), а «Зенит» на выезде разгромил «Тамбов» (5:0).