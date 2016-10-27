«Краснодар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют «Краснодар» и «Оренбург».
Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе ФК «Краснодар» и начнется
в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Краснодар» в гостях переиграл «Спартак» из Нальчика (2:0), а «Оренбург» на выезде дожал «Волгарь» (1:0).
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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