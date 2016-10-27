«Краснодар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В четверг в матче 1/8 финала Кубка России сыграют «Краснодар» и «Оренбург».

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что ранее в Кубке России на стадии 1/16 финала «Краснодар» в гостях переиграл «Спартак» из Нальчика (2:0), а «Оренбург» на выезде дожал «Волгарь» (1:0).