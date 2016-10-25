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Сергей Карасев: Подошел Кудряшов и заявил, что это он нарушил правила и сам ушел с поля

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о самом запоминающемся случае в своей карьере. Это произошло в матче «Терека» с «Зенитом», когда Федор Кудряшов обратил внимание судьи на его ошибку.

«Больше всего мне запомнился Федор Кудряшов три или четыре года назад в матче между «Тереком» и «Зенитом». В том эпизоде сбили Кержакова, когда был выход один на один. Я перепутал футболиста, а когда поднял голову, передо мной стоял Йиранек. Я показал ему красную карточку, но Йиранек сказал, что был ни при чем.

Тогда подошел Кудряшов и заявил, что это он нарушил правила и сам ушел с поля. После такого удалять его не хотелось, но пришлось», — цитирует Карасева «Матч ТВ».

Напомним, Карасев стал единственным российским арбитром, который обслуживал матчи группового этапа на Евро-2016.

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