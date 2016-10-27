СКА – «Медвешчак». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Медвешчак» из Загреба.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 26 игр у СКА было 64 очка. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Медвешчака» после 24 игр было 32 очка. Клуб из Загреба на Западе шел 12-м.