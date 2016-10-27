КХЛ. ЦСКА – «Слован», СКА – «Медвешчак» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
27 октября
Матч
Место и дата
27 октября 13:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически