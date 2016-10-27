НБА. «Лейкерс» - «Хьюстон», «Финикс» - «Сакраменто» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
27 октября
Матч
Индиана - Даллас - 114:112 4-ая четверть
Место и дата
27 октября 02:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 02:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Бостон - Бруклин - 118:106 4-ая четверть
Место и дата
27 октября 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Детройт - 95:82 4-ая четверть
Место и дата
27 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Мемфис - Миннесота - 64:61 3-ая четверть
Место и дата
27 октября 03:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Милуоки - Шарлотт - 47:67 3-ая четверть
Место и дата
27 октября 03:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Орлеан - Денвер - 57:67 3-ая четверть
Место и дата
27 октября 03:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Оклахома - 59:58 3-ая четверть
Место и дата
27 октября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция