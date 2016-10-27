НХЛ. «Анахайм» – «Нэшвилл» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
27 октября
Матч
Айлендерс - Монреаль - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы:
Байрон (Емелин, Галлахер), 23:10 (0:1). Таварес 35:17 (1:1 - бол.). Дано (Уэбер, Флинн), 51:21 (1:2). Зайденберг (Де Хаан, Строум), 54:16 (2:2). Уэбер (Пачиоретти, Петри), 57:03 (2:3 - бол.).
Место и дата
27 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Рейнджерс - Бостон - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы:
Пастрняк (Хара, Маршанд), 0:10 (0:1). Чарник (Крейчи), 14:44 (0:2). Нэш (Степан, Весей), 29:16 (1:2 - бол.). Хэйс (Макдона, Фаст), 36:35 (2:2). Пирри (Зибанежад, Миллер), 39:24 (3:2 - бол.). Пирри (Стаал, Миллер), 42:23 (4:2). Весей (Степан, Нэш), 43:06 (5:2).
Место и дата
27 октября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Эдмонтон - Вашингтон - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)3-й период
Голы:
Пульо (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 (1:0). Пульо (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 (2:0). Овечкин (Нисканен, Бураковски), 40:09 (2:1). Марун (Макдэвид, Пулюярви), 41:25 (3:1).
Место и дата
27 октября 04:30, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Ритчи (Верметт, Сгарбосса), 2:57 (1:0).
Место и дата
27 октября 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция