«Милан» уступил «Дженоа» в чемпионате Италии
Матч десятого тура чемпионата
Италии между «Дженоа» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:0 в пользу «Дженоа».
В составе генуэзцев отличились
Никола Нинкович и Леонардо Паволетти, еще один мяч в свои ворота забил Юрай
Куцка. На 56-й минуте в составе «Милана» был удален Габриэль Палетта.
«Милан» с 19 очками занимает
третье место в чемпионате Италии. У «Дженоа» 15 очков и седьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
10-й тур
Матч
Голы
Нинкович 11 (1:0). Куцка 80 (2:0 - автогол). Паволетти 86 (3:0).
Состав
Дженоа: Перин, Муньос, Иццо, Бурдиссо, Ригони, Нинкович (Лазович, 54), Лаксальт, Ринкон, Велозу, Эденилсон (Фьямоцци, 78), Симеоне (Паволетти, 67)
Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Де Шильо, Локателли, Куцка, Бонавентура, Хонда (Адриано, 62), Поли, Бакка (Гомес, 58), Ньянг (Сусо, 70)
Предупреждения:
Иццо, 40; Паволетти, 74; Велозу, 84 - нет
Удаления:
нет - Палетта, 56
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
25 октября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция