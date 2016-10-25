«Милан» уступил «Дженоа» в чемпионате Италии

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Дженоа».

В составе генуэзцев отличились Никола Нинкович и Леонардо Паволетти, еще один мяч в свои ворота забил Юрай Куцка. На 56-й минуте в составе «Милана» был удален Габриэль Палетта.

«Милан» с 19 очками занимает третье место в чемпионате Италии. У «Дженоа» 15 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур