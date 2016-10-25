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«Милан» уступил «Дженоа» в чемпионате Италии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Дженоа».

В составе генуэзцев отличились Никола Нинкович и Леонардо Паволетти, еще один мяч в свои ворота забил Юрай Куцка. На 56-й минуте в составе «Милана» был удален Габриэль Палетта.

«Милан» с 19 очками занимает третье место в чемпионате Италии. У «Дженоа» 15 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

Матч

Дженоа - Милан - 3:0 (1:0)

Голы

Нинкович 11 (1:0). Куцка 80 (2:0 - автогол). Паволетти 86 (3:0).

Состав

Дженоа: Перин, Муньос, Иццо, Бурдиссо, Ригони, Нинкович (Лазович, 54), Лаксальт, Ринкон, Велозу, Эденилсон (Фьямоцци, 78), Симеоне (Паволетти, 67)

Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Де Шильо, Локателли, Куцка, Бонавентура, Хонда (Адриано, 62), Поли, Бакка (Гомес, 58), Ньянг (Сусо, 70)

Предупреждения:

Иццо, 40; Паволетти, 74; Велозу, 84 - нет

Удаления:

нет - Палетта, 56

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

25 октября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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