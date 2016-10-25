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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Старриджа в Кубке лиги

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Оба мяча своей команды забил Даниэль Старридж. У «Тоттенхэма» отличился с пенальти Винсент Янссен. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала турнира.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:1

Голы: Старридж, 9, 64 – Янссен, 76 (с пенальти)

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