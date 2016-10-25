«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Старриджа в Кубке лиги

Маурисио Почеттино: Если хотим выйти в плей-офф, надо во что бы то ни стало победить «Байер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что в двух матчах Лиги чемпионов с «Байером» его команда рассчитывает набрать шесть очков.