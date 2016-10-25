«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Старриджа в Кубке лиги
Матч 1/8 финала Кубка Англии
между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».
Оба мяча своей команды забил
Даниэль Старридж. У «Тоттенхэма» отличился с пенальти Винсент Янссен. Таким
образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала турнира.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Старридж, 9, 64 – Янссен, 76 (с пенальти)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически