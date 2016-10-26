Димитрис Итудис: При всем уважении к «Эфесу», мы сделали много подарков

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Анадолу Эфеса» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 93:87.

«Поздравляю команду с третьей победой в марафоне Евролиги. У нас получилось хорошо провести первую половину. Мы читали защиту соперника, находили слабые места, использовали неточности «больших» «Эфеса» в исполнении штрафных, дорожили мячом, совершив всего пять потерь.

Ожидали, что хозяева постараются вернуться в игру, все же они играли дома после двух гостевых поражений. При всем уважении к «Эфесу», мы сделали много подарков. При этом в ключевые моменты все исполнили четко», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что на старте турнира ЦСКА одержал две победы. В гостях армейцы одолели турецкий «Галатасарай» (109:84), а дома одолели греческий «Панатинаикос». Что касается «Анадолу Эфеса», то он на выезде уступил испанскому клубу «Лабораль Кутча» (84:85) и в гостях проиграл «Олимпиакосу» (66:90).

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Евролига. Регулярный чемпионат