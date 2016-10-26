Димитрис Итудис: При всем уважении к «Эфесу», мы сделали много подарков
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тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Анадолу
Эфеса» в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 93:87.
«Поздравляю
команду с третьей победой в марафоне Евролиги. У нас получилось хорошо провести
первую половину. Мы читали защиту соперника, находили слабые места,
использовали неточности «больших» «Эфеса» в исполнении штрафных, дорожили
мячом, совершив всего пять потерь.
Ожидали, что
хозяева постараются вернуться в игру, все же они играли дома после двух
гостевых поражений. При всем уважении к «Эфесу», мы сделали много подарков. При
этом в ключевые моменты все исполнили четко», - цитирует Итудиса официальный сайт
ЦСКА.
Напомним,
что на старте турнира ЦСКА одержал две победы. В гостях армейцы одолели
турецкий «Галатасарай» (109:84), а дома одолели греческий «Панатинаикос». Что
касается «Анадолу Эфеса», то он на выезде уступил испанскому клубу «Лабораль
Кутча» (84:85) и в гостях проиграл «Олимпиакосу» (66:90).
Sovsport.ru
вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с
ней вы можете здесь.
Евролига. Регулярный чемпионат
Матч
Анадолу Эфес - ЦСКА - 87:93
Место и дата
25 октября 21:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция