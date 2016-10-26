Дмитрий Богаев: «Динамо» точит на нас зуб за прошлое поражение

Полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».

– Думаю, «Динамо» не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках. Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу, уверен, что «Динамо» точит зуб на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы так же будем играть – сбалансированно, внимательно, – рассказал Богаев в интервью пресс-службе тосненского клуба.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Тосно» – «Динамо» состоится 26 октября в Великом Новгороде в 19:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Предыдущий матч команд в рамках первенства ФНЛ завершился со счетом 1:0 в пользу «Тосно».

Дмитрий Богаев выступает за «Тосно» с 2016 года, в нынешнем сезоне провел за команду 9 матчей.