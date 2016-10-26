Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Енисей- : -Сибирь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Авангард
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Амкар- : -Урал
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Богаев: «Динамо» точит на нас зуб за прошлое поражение

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».

– Думаю, «Динамо» не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках. Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу, уверен, что «Динамо» точит зуб на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы так же будем играть – сбалансированно, внимательно, – рассказал Богаев в интервью пресс-службе тосненского клуба.

Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Тосно» – «Динамо» состоится 26 октября в Великом Новгороде в 19:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Предыдущий матч команд в рамках первенства ФНЛ завершился со счетом 1:0 в пользу «Тосно».

Дмитрий Богаев выступает за «Тосно» с 2016 года, в нынешнем сезоне провел за команду 9 матчей.

Матч

Тосно - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Богаев: «Динамо» «точит зуб» на насПолузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от встречи с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.«Тосно» – «Динамо». Текстовая трансляция в 19.00 мск«Тосно» примет сегодня московское «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Вратарь «Тосно» перед встречей с «Динамо» вспомнил о работе с Юрием Калитвинцевым в «Волге» и пожелал ЦСКА разрешить конфликт с фанатами.Владимир Габулов: Юрий Газзаев – большой профессионал, а снявший видео поступил подлоРоссийский голкипер Владимир Габулов прокомментировал появившееся в интернете видео с участием главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева. Он полагает, что автор видео должен извиниться перед тренером.Антон Шунин: В Великом Новгороде будет интересный поединок двух лидеров ФНЛГолкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тосно», который состоится в рамках четвертьфинала Кубка России.Юрий Газзаев: Знаю, кто записал это видео. Но парня на вид ставить не будуЮрий Газзаев: Знаю, кто записал это видео. Но парня на вид ставить не будуВидео дня – тактический разбор матча в исполнении главного тренера «Волгаря» Юрия Газзаева, щедро сдобренный ненормативной лексикой.Артем Милевский: Я готов вернуться в киевское «Динамо»Форвард «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о возможном возвращении в киевское «Динамо», а также рассказал о том, следит ли он за прессой.МВД объяснил уход полиции со стадионов и перекладывание ответственности за порядок на матчах на клубы18 октября «Советский спорт» написал заметку о массовых драках на матчах «Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Владимир) - «Текстильщик» (Иваново). Одна из причин случившегося, как оказалось, в том, что с осени 2016 года взаимодействие между полицией и клубами в организации порядка на спортивных мероприятиях претерпело изменения.Ноги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуНоги «Зенита», голова «Спартака». Кто выводит «Тосно» в премьер-лигуК середине сезона ФНЛ «Тосно» уверенно занимает вторую строчку и метит в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru разобрался, за счет кого.Александр Елизаров: «Динамо» нужно думать о том, как выйти из финансовой ямыЗаместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал финансовые проблемы столичной футбольной команды.Юрий Калитвинцев: Получилось так: плыли-плыли, а на берегу облажались.Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 18-го тура ФНЛ с «Соколом» (1:1) на «Арене Химки». Игра прошла в день рождения легенды «Динамо» Льва Яшина.Пожарных вызывали? Пять главных событий 18-го тура ФНЛПожарных вызывали? Пять главных событий 18-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.ФНЛ. 18-й тур. «Зенит-2» уступил «Кубани», «Динамо» и «Сокол» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 18-го тура Футбольной национальной лиги.«Динамо» упустило победу над «Соколом»«Динамо» сыграло вничью с «Соколом» (1:1) в матче 18-го тура ФНЛ на «Арене Химки».Матч «Динамо» – «Сокол» начался с опозданием из-за отсутствия на стадионе пожарной машиныМатч 18-го тура «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Саратов) начался с задержкой в 25 минут.«Балтика» и «Факел» сыграли вничью, «Волгарь» уступил «Мордовии»Завершились еще два матча 18-го тура первенства ФНЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Факелом», а «Волгарь» уступил «Мордовии».Александр Григорян: «Спартак-2» удивил тем, как вступал с нами в единоборстваГлавный тренер СКА из Хабаровска Александр Григорян подвел итог матча 18-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:2).Евгений Бушманов: Рад, что победили очень серьезного соперникаГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу своей команды над СКА из Хабаровска в рамках 18-го тура ФНЛ.Алексей Гай: Слухи о финансовых трудностях «Кубани» на меня никак не могут повлиятьПолузащитник «Кубани» Алексей Гай в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал об адаптации в российском первенстве и своем отношении к финансовой ситуации в клубе.«Тосно» победило «Тамбов» и продлило победную серию до трех матчей«Тосно» в матче 18-го тура первенства ФНЛ на своем поле обыграло «Тамбов» со счетом 2:0.

Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Дмитрий Богаев
Дмитрий Богаеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение