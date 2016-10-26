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НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» принимает «Флориду», «Ванкувер» - «Оттаву» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Миннесота

Место и дата

26 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Аризона

Место и дата

26 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Флорида

Место и дата

26 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Баффало

Место и дата

26 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Каролина

Место и дата

26 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Тампа-Бэй

Место и дата

26 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Калгари

Место и дата

26 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Виннипег

Место и дата

26 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Оттава

Место и дата

26 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Коламбус

Место и дата

26 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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