НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» принимает «Флориду», «Ванкувер» - «Оттаву» и другие матчи
Результаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически