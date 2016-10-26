КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» принимает «Авангард», «ХК Сочи» - «Торпедо» и другие матчи
Результаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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