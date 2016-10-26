Соперник «Ростова» по Лиге чемпионов ПСВ вылетел из Кубка Голландии
ПСВ на выезде уступил «Спарте» в 1/16 финала Кубка Голландии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Роттердама.
У хозяев поля голы на счету Барта Вриндса, Закарии Эль-Аззузи и Лориса Брогно, у гостей - Барта Рамселара.
Защищающий цвета ПСВ бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко вышел на замену на 75-й минуте.
Напомним, команда из Эйндховена является соперником «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов. Во втором туре турнира команды в Ростове-на-Дону сыграли вничью (2:2).
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