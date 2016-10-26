Соперник «Ростова» по Лиге чемпионов ПСВ вылетел из Кубка Голландии

Карло Анчелотти: Для всех в «Баварии» очевидно, что мы играем отнюдь не идеально

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ заявил, что после трех игр без побед не стоит говорить о кризисе в команде.