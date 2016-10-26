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Гол Кайседо принес «Эспаньолу» победу над «Барселоной» в Суперкубке Каталонии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Эспаньол» стал обладателем Суперкубок Каталонии, обыграв в решающем матче «Барселону» со счетом 1:0.

Встреча состоялась в Таррагоне.

Единственный гол на 10-й минуте забил бывший форвард московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Отметим, что «Барселона» провела матч без ряда ведущих игроков, в частности нападающих Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.


Фото: rcdespanyol.com

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