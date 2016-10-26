Гол Кайседо принес «Эспаньолу» победу над «Барселоной» в Суперкубке Каталонии
«Эспаньол» стал обладателем Суперкубок Каталонии, обыграв в решающем матче «Барселону» со счетом 1:0.
Встреча состоялась в Таррагоне.
Единственный гол на 10-й минуте забил бывший форвард московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.
Отметим, что «Барселона» провела матч без ряда ведущих игроков, в частности нападающих Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.
Фото: rcdespanyol.com
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