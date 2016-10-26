Элвер Рахимич: Надеюсь, ЦСКА победит «Спартак», и все разговоры об отставке Слуцкого прекратятся

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал критику в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.

- Мне кажется, Слуцкий сделал для ЦСКА так много, что его неправильно критиковать, - сказал Рахимич «Известиям». - Я надеюсь, армейцы под руководством Леонида Викторовича одержат победу над «Спартаком» в следующем туре, и после этого матча все разговоры об отставке специалиста прекратятся. У любого тренера бывают моменты, когда что-то не получается, что-то идет не так. И это абсолютно нормально. А самое главное, это поправимо. У Слуцкого и ранее случалось в ЦСКА подобное, но он всегда выдерживал давление и делал клуб только сильнее. И как показывает количество завоеванных командой при нем трофеев, всё это было не зря. Думаю, что и сейчас армейцы справятся».

Центральный матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет на «Открытие Арене» 29 октября.

Красно-белые с 25 очками лидируют в первенстве, армейцы с 21 баллом идут третьими.