Дмитрий Богаев: «Динамо» «точит зуб» на нас

Полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от встречи с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Встреча в Великом Новгороде начнется сегодня в 19:00 мск.

Напомним, столичный клуб и команда из Ленинградской области занимают соответственно первое и второе места в ФНЛ. В 10-м туре первенства 28 августа «Динамо» дома уступило «Тосно» со счетом 0:1.

- Думаю, «Динамо» не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках, - сказал Богаев. - Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу, уверен, что «Динамо» «точит зуб» на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная.

- В команде соперников играет лучший бомбардир первенства ФНЛ Кирилл Панченко, будет ли персональная игра против него?

- Думаю, если команда будет сбиваться на индивидуальные действия, это не очень хорошо отразится на результате. А так, «Динамо» - очень хорошая команда, добротная, на каждой позиции есть по 2-3 человека, которые конкурируют между собой. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы также будем играть, сбалансированно, внимательно.