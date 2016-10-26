Зинэтула Билялетдинов: До перерыва Эллиотт, наверное, играть не будет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ, а также сообщил, как долго команде не сможет помочь травмированный защитник Стефан Эллиотт.

- Игра была интересной, мобильной. Команды неплохо действовали. В первом и втором периодах мы создали много моментов. Пропустили, наверное, даже из-за того, что очень хотели забить. В третьем периоде соперник, конечно, активизировался. У нас был шанс сыграть в большинстве, не получилось. Результата мы добились.

- Как надолго выбыл Эллиотт?

- До перерыва он, наверное, играть не будет.

Казанцы набрали 52 очка и лидируют в Восточной конференции.