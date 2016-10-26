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Александр Бубнов: «Динамо» и «Тосно» - единственные команды ФНЛ, которые могут побороться за Кубок России

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Тосно» и московского «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

Игра в Великом Новгороде начнется сегодня в 19:00 мск.

- В матче «Тосно» - «Динамо» фаворитами являются хозяева. В последнее время бело-голубые теряют очки, «Тосно» же, наоборот, на ходу, и перед командой поставлена задача выйти в РФПЛ. На мой взгляд, это единственные команды ФНЛ, которые могут побороться за Кубок России. Но то, что в итоге его обладателем станет клуб РФПЛ, куда более вероятно, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что помимо «Динамо» и «Тосно» в эту стадию турнира из ФНЛ пробились «Енисей» и «Сибирь», которые сыграют в Красноярске между собой, и «СКА-Хабаровск», который встретится на выезде с «Рубином». 

Матч

Тосно - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

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