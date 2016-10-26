НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» принимает «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» - «Сан-Антонио» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная лига
Регулярный чемпионат
Матч
Кливленд - Нью-Йорк - 84:69 Перерыв
Место и дата
26 октября 03:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 05:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 октября 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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